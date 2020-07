Haut-Rhin : "On a frôlé le drame", un enfant manipule une grenade encore active

Cela aurait pu très mal se terminer. Un enfant a trouvé une grenade à fusil de la Seconde Guerre mondiale samedi sur une petite plage des bords de l'Ill à Horbourg-Wihr. "Ne sachant pas ce que c'était, il l'a jetée de l'autre côté de la rive" explique Dominique Berlet, démineur au service interdépartemental de sécurité civile de Colmar, qui est intervenu. C'est la mère du garçon qui a averti la mairie.

Heureusement, la grenade était toujours goupillée, donc en position de sécurité, "sinon on aurait eu un drame" explique Dominique Berlet. Le service de déminage de Colmar, est appelé à intervenir très régulièrement, avec 500 demandes par an rien que sur le Haut-Rhin. Il s'agit principalement de munitions datant de la Seconde Guerre mondiale, sur la plaine d'Alsace et dans les environs de Colmar.