Haut-Rhin : appel à témoins après la disparition d'un adolescent à Luttenbach-près-Munster

Des recherches sont en cours vendredi 1er mai pour retrouver un adolescent de 16 ans, qui n'est pas rentré à son domicile de Luttenbach-près-Munster (Haut-Rhin) depuis le 29 avril. Les gendarmes de Munster lancent un appel un témoins. Le jeune homme s'appelle Daniel Kempf. Il mesure 1,78m, et a les cheveux bruns. Il est parti de chez lui sans son portable et n'a plus donné de nouvelles.

Gros déploiement des gendarmes

Le dispositif déployé par les gendarmes est impressionnant : 25 militaires mobilisés, un chien d'une équipe cynophile de Metz, un hélicoptère. Des civils, famille et amis, sont également à sa recherche. Le jour de sa disparition, l'adolescent portait une veste bleue marine et rouge, et un tee-shirt vert et blanc.

Si vous avez vu ou croisé cet adolescent, ou si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, vous pouvez contacter la brigade territoriale autonome de gendarmerie de Munster au 03.89.77.30.51, ou en téléphonant au 17.