Haut-Rhin : bloquée dans la voiture, une jeune fille de 19 ans se noie à Largitzen

La voiture termine sa course le capot et le toit sous l'eau. Le véhicule est immergé jusqu'aux vitres dans un étang de Largitzen, rue Hirtzbach, dans le Haut-Rhin. A l'intérieur, un jeune couple vient de faire une sortie de route, sur la D17, entre 5 heures et 6 heures ce samedi 29 août. Lui, réussit à s'extirper, et regagne la berge. Sa compagne, une jeune fille 19 ans, originaire de Altkirch, ne réapparait pas à la surface.

Le conducteur, 22 ans, longe alors la route pour prévenir les secours. Les pompiers interviennent avec un fourgon et évacuent la passagère en état d'arrêt cardio-respiratoire vers le centre hospitalier de Mulhouse. Transportée en urgence, les secours n'arrivent pas à la ramener à la vie, elle s'est noyée.

Plus d'une vingtaine de pompiers, un hélicoptère, des plongeurs et des chiens sont déployés pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres passagers dans le véhicule ou dans l'étang. Une enquête est ouverte par la gendarmerie de Dannemarie pour déterminer les causes et les circonstances de la mort de la jeune fille.