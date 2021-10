Haut-Rhin : changement d'heure, attention aux cambriolages préviennent les gendarmes

Alors que nous sommes passés à l'heure d'hiver ce week-end, les gendarmes du Haut-Rhin lancent un appel à la vigilance face à la hausse des cambriolages pendant cette période. La nuit tombe plus rapidement et les malfaiteurs sont très actifs dans les communes haut-rhinoises. Ils ciblent principalement les maisons inoccupées.

Montrer une présence dans votre logement, bien fermer les portes, être attentif

"Les gens sont encore au travail, ou en train de faire leurs courses dans leurs activités. Les maisons sont vides, les lumières sont éteintes et les volets sont ouverts, évidemment, c'est tentant pour les cambrioleurs," prévient le lieutenant-colonel David Maitrot, l'officier de communication à la gendarmerie du Haut-Rhin.

Les bons réflexes - Gendarmerie du Haut-Rhin

_"Pour éviter les mauvaises surprises, il faut montrer une présence ou simuler un présence, par exemple avec des minuteurs dans plusieurs pièces. On peut aussi s'équiper d'alarme ou faire appel à une société de télésurveillance. On peut aussi être plus attentif à ce qui se passe chez soi, mais aussi chez votre voisin. En cas de doute, vous pouvez composer le 17. Ce sera à nous de venir vérifier et de faire la part des choses," _explique l'officier de la gendarmerie.

Attention aussi aux vols à la roulotte près des cimetières

En plus de ce changement d'heure, il y a aussi la période de la Toussaint. Attention à ne pas laisser à vue les objets de valeur dans votre voiture, si vous allez vous recueillir sur la tombe d'un proche. Les vols à la roulotte sont aussi possibles. Il ne faut pas laisser de sacs ou de portefeuilles à vue dans votre véhicule.

