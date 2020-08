Haut-Rhin : cinq personnes, dont deux enfants, blessées dans une collision entre une voiture et un camion

L'accident est survenu peu avant 8h, mercredi 19 août, sur la RD417 à hauteur de Wintzenheim (Haut-Rhin). Une voiture et un camion frigorifique sont rentrés en collision. Les quatre occupants de la voiture ont tous été transportés vers l'hôpital Pasteur de Colmar : un homme de 60 ans est gravement blessé, une femme et deux enfants de 1 et 3 ans, plus légèrement blessés.

Le conducteur du camion est également blessé, mais son état n'a pas nécessité un transport vers l'hôpital. Une enquête doit déterminer les causes de l'accident.