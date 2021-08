Haut-Rhin : des tags antisémites découverts au cimetière de Rouffach

Dans le Haut-Rhin, le mur d'enceinte extérieur du cimetière de Rouffach, au sud de Colmar, a été recouvert de tags antisémites. Le mur d'une grange attenante au cimetière a également été dégradé. Les inscriptions "mort aux juifs" ont été constatées par un agent de la commune, puis par la gendarmerie ce samedi 28 août au matin.

Dans un communiqué, le préfet du Haut-Rhin, Louis Laugier, dit condamner "avec la plus grande fermeté ces inscriptions haineuses" et rappelle la mobilisation entière de l'Etat à l'encontre de tels agissements : "L'antisémitisme et toutes les autres formes de haine n'ont pas leur place dans notre République" écrit-il.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



La gendarmerie de Rouffach a ouvert une enquête, pris en charge par la brigade de recherche. En novembre dernier, un tag à caractère antisémite avait été signalé à Mulhouse sur une stèle.