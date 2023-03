Haut-Rhin : deux morts en marge du carnaval de Rustenhart

ll était trois heures du matin environ dans la nuit de samedi à dimanche lorsqu'une voiture, pour une raison encore inconnue, a fauché un piéton alors que le carnaval de la commune était en train de se terminer. Le véhicule a ensuite fini sa course dans une maison. Le conducteur et le piéton sont décédés tous les deux. On ne connait pas encore leur âge. Il s'agirait d'un accident selon les gendarmes.

Le carnaval de Rustenhart entre Ensisheim et Neuf-Brisach est très connu dans le Haut Rhin, notamment pour ses bals masqués. ll attire chaque année des centaines de carnavaliers.