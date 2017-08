Haut-Rhin : deux voleurs d'outils interpellés, les gendarmes tombent sur une "caverne d'Ali Baba"

Deux frères, ressortissants Suisses, interpellés la semaine dernière par les gendarmes d'Altkich. Ils sont soupçonnés de vols d'outils sur des chantiers Suisses. A leur domicile de Wittersdorf, une vraie "caverne d'Ali Baba" selon la gendarmerie : perceuses, disqueuses et même engin de chantier.

Deux frères ressortissants Suisses interpellés la semaine dernière par les gendarmes d'Altkirch, ils sont soupçonnés de vols de plusieurs centaines d'outils sur plusieurs chantiers Suisses.

Une vraie "caverne d'Ali Baba" selon la gendarmerie découverte dans le sundgau

Lors de la perquisition à leur domicile à Wittersdorf dans le sundgau, une vraie caverne d'Ali Baba a été découverte. Il y avait plusieurs centaines d'outils : des perceuses; des disqueuses; des fraiseuses à diamant, de la ferraille récupérée, même un engin à transporter des palettes a été retrouvé. C'est l'équivalent en matériel de 65.000 francs suisses, soit environ 60.000 euros.

C'est fruit de plusieurs vols sur les chantiers en Suisse dans le secteur de Bâle, entre juin et juillet, des faits auraient même été commis en Allemagne, l'enquête se poursuit.

Les deux hommes ont été interpellés mardi dernier et remis aux autorités suisses mercredi. Ils volaient pour revendre le matériel. C'est le fruit de coopération entre gendarmes haut-rhinois et la polizei suisse, ainsi que le parquet de Mulhouse et le parquet de Bâle, a souligné le Lieutenant-Colonel David Maitrot, chargé de la communication au groupement de gendarmerie du Haut-Rhin.