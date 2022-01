Haut-Rhin : dix mois de prison ferme pour avoir jeté un mortier sur des gendarmes le soir du Nouvel An

Jugé en comparution immédiate, un homme a été condamné à dix mois de prison ferme ce lundi 3 janvier. Ce récidiviste a jeté un mortier d'artifice en direction des gendarmes le soir du Nouvel An à Bollwiller dans le Haut-Rhin. Il a ensuite pris la fuite en franchissant plusieurs barrières et en s'introduisant dans les jardins des riverains. Il a été interpellé par les gendarmes.

Il n'y a pas eu de blessés mais les conséquences auraient pu être dramatiques selon le chef d'escadron Amaury Paricaud. "Il y avait une trentaine de jeunes dans la rue. La première patrouille de gendarmerie est prise à partie par deux tirs de mortiers d'artifices. Nous arrivons en renfort avec 12 gendarmes", raconte le chef d'escadron.

Et il poursuit. "La situation est alors assez tendue, on sent que le groupe est très hostile. On reçoit des insultes. Je décide alors de contourner l'immeuble pour mettre en place une tenaille. Avec 3 gendarmes, nous arrivons au dos de l'immeuble lorsqu'un individu habillé en noir s'écarte du groupe et lance un gros pétard en direction de ma première équipe. On lui demande de se mettre à terre, mais il prend la fuite. Nous réussissons à l'interpeller un peu plus loin sans jamais le perdre de vue", dit le gendarme.

Une importante somme d'argent est retrouvée sur l'individu, un homme de 24 ans, mais pas de mortier d'artifice.

"On pense souvent que les lanceurs sont des jeunes. Mais on a observé cette nuit-là et c'est un phénomène étonnant, que des adultes mettent dans les mains d'enfants ou d'adolescents des mortiers" observe, dépité, le gendarme.

Le militaire veut d'ailleurs faire preuve de pédagogie et il insiste : "Ces mortiers sont dangereux pour les utilisateurs et pour les gendarmes. En 2020, 66 militaires de la gendarmerie ont été blessés par des engins explosifs et incendiaires. Cela constitue des armes par destination. Ce n'est jamais un jeu, c'est dangereux pour les administrés comme pour les forces de l'ordre qui aimeraient retrouver leurs enfants le soir", dit le chef d'escadron.