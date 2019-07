Haut-Rhin : Gare aux endormissements sur l'autoroute

En cette période de départs en vacances, le trafic est encore plus chargé sur les autoroutes, et notamment celles du Haut-Rhin. Raison de plus pour se méfier des coups de fatigues. 10% des accidents sont dus à des cas de somnolence au volant depuis le début de l'année dans le département.

Haut-Rhin, France

C'est la saison des départs en vacances. Et on ne vous le dira jamais assez : soyez prudents au volant. Faites contrôler votre véhicule avant de partir, attention à la vitesse, ne regardez pas votre téléphone au volant. Et méfiez-vous aussi de vos coups de fatigue.

Un quart de ces accidents sont mortels

Dans le Haut-Rhin, les gendarmes interviennent régulièrement sur le réseau autoroutier à cause de ces manques de vigilance passagers. "Cela peut être très grave parce que dans 25% des accidents dus à la somnolence, ce sont des accidents mortels", détaille le capitaine Gérald Duloisy commandant en second de l'escadron départementale de sécurité routière dans le Haut-Rhin. "La conduite sur autoroute est assez monotone, donc on a vite fait de perdre la concentration", ajoute le gendarme.

Si l'A35 est connue pour être un axe infernal, notamment à cause du trafic des poids-lourds, il arrive aussi aux automobilistes de piquer du nez. "Il y a deux créneaux horaires, observe le capitaine Gérald Duloisy. Principalement entre 4 heures et huit heures du matin, ce sont des personnes qui ont conduit toute la nuit. Et puis à partir du début d'après-midi ce sont souvent des gens qui ont bien mangé, de façon assez riche et qui ont le coup de barre de la digestion."

Méfiez-vous du régulateur de vitesse

Quels sont les conseils de prévention ? "Bien préparer son voyage, s'astreindre à s'arrêter toutes les deux heures pour faire une petite pause, se dégourdir les jambes, prendre un café, si besoin faire une sieste sur une aire de repos et surtout ne pas trop manger", conclue le militaire. Le capitaine Gérald Duloisy qui recommande aussi de se méfier des régulateurs de vitesse : ils peuvent favoriser les somnolences au volant.