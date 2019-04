Haut-Rhin - Ils dépouillaient violemment des personnes âgées à leur domicile : une bande arrêtée

Mulhouse, France

Quatre hommes âgés entre 25 et 30 ans ont été présentés à un juge d'instruction à Mulhouse et placés en détention. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des vols et des violences au domicile de personnes âgées. 14 faits ont été recensés entre décembre 2018 et mars 2019, sur Mulhouse, Lutterbach, Riedisheim, Colmar et Saint-Dié-des-Vosges. Deux autres complices qui ont été placés en garde à vue ont été libérés.

Ils ciblaient les personnes très âgées, plusieurs milliers d'euros de préjudice

Les victimes avaient entre 70 et 98 ans. Parfois les individus se faisaient passer pour des policiers, pour entrer dans les maisons. Ils s'introduisaient aussi par ruse. Ils les dépouillaient de leur argent et des objets de valeur. Parfois, il pouvait y avoir des coups sur les personnes âgées. Le préjudice est estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros.

Des individus mobiles, dangereux et violents

Ce sont les gendarmes de la brigade de recherche de Mulhouse et la section de recherche de Strasbourg qui ont mis à coup d'arrêt à leurs agissements. Les investigations ont mobilisé une quinzaine d'enquêteurs.

Des personnes extrêmement violentes, mobiles et dangereuses selon les gendarmes. Deux sont très défavorablement connus de la justice, pour des faits de vols et de violences.

Le parquet de Mulhouse a ouvert une information judiciaire pour vols en bande organisée avec arme, séquestration, enlèvement et recel de vols en bande organisée.