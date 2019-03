Haut-Rhin : le gérant d'une société d'achat et de revente d'or kidnappé par trois hommes

Un homme d'une cinquantaine d'années, qui gère une société de revente d'or à Sausheim dans le Haut-Rhin, a été kidnappé plusieurs heures par trois individus cagoulés et armés qui lui ont soutiré 20 000 euros avant de brûler sa voiture.

Le gérant d'une société d'achat et de revente d'or dans le Haut-Rhin kidnappé par trois hommes

Mulhouse, France

Ce lundi à Sausheim le gérant d'une société d'achat et de revente d'or, s'apprête à fermer son entreprise basée rue Konard Adenauer, dans la périphérie de Mulhouse. Vers 18h30, trois hommes l'abordent masqués et armés notamment de couteaux. Il lui réclament sa recette du jour mais l'obligent aussi à monter dans sa voiture avec eux, en se cachant le visage, et à leur céder sa carte bleu.

Les trois hommes effectuent alors plusieurs retraits avant de laisser leur victime à Lutterbach, près de Mulhouse, avant de mettre le feu à sa voiture. Les agresseurs, eux, repartent à pied. Le gérant d'Arcylor, un homme d'une cinquantaine d'années, n'a pu contacter la police que vers 21 heures.

Les trois agresseurs sont toujours recherchés ce mardi matin. Une enquête est ouverte, elle a été confiée à la brigade de recherches de Mulhouse. Le préjudice pour la victime s'élève à plus de 20 000 euros entre sa recette et les retraits.