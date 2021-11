Haut-Rhin : les pompiers équipés de caméras-piétons pour lutter contre les agressions en intervention

Les pompiers de Mulhouse, Colmar et Illzach sont désormais dotés de caméras-piétons. Elles peuvent-être déclenchées en cas de tensions sur des interventions. Ce sera uniquement pour nécessité, les images peuvent-être utilisées pour des dépôts de plainte, suite à une agression.

Les pompiers du Haut-Rhin sont désormais équipés de caméras-piétons pour faire baisser la tension et lutter contre les agressions en intervention. Cela concerne les casernes de Mulhouse, Colmar et Illzach.

En 2020, 32 faits de violences physiques ou verbales ont été recensés dans le département.

Caméras déclenchées en nécessité, pour faire baisser la tension

Ces mini-caméras ne seront déclenchées qu'en cas de nécessité, si les pompiers sentent que la situation peut dégénérer.

Les pompiers de Mulhouse partent en intervention, équipés de leur mini-caméra © Radio France - Guillaume Chhum

"L'objectif est de prévenir les incivilité ne serait-ce que par le port de ces caméras. On espère que le déclenchement, ça va indiquer le franchissement d'une limite et que ça apaisera la situation. Si l'étape de prévention n'a pas aboutie, la caméra nous permettra de collecter des données, pour des éventuels dépôts de plainte," détaille le lieutenant Gaël Fruh, pilote de cette opération sur Mulhouse.

Expérimentation jusqu'en février 2022

Les pompiers équipés de caméras individuelles, c'est une expérimentation menée jusqu'en février 2022 dans le Haut-Rhin, pour voir si cet outil est efficace..

Il y a 5 caméras pour le centre de secours de Mulhouse, 3 pour celui de Colmar et 2 pour celui d'Ilzach. Elles seront utilisées pour deux types d'interventions : soit pour les secours à personne ou soit sur un incendie sur la voie publique. Les images sont conservées six mois et peuvent-être utilisées par la justice, en cas de dépôt de plainte.

"Sur les violences urbaines que nous rencontrons, nous espérons que cela aura un effet d'apaisement par rapport aux fauteurs de troubles qui ne se gênent pas pour jeter des pierres sur nous,pour des raisons que leur sont propres" explique le lieutenant-colonel Benoit Milanési, des sapeurs pompiers du Haut-Rhin.