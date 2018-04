Un incendie dans une résidence pour personnes âgées s'est produit samedi soir à Volgelsheim dans le Haut-Rhin, faisant un mort et un blessé.

Strasbourg, France

Un feu d'appartement, qui s'est déclaré dans une résidence de personnes âgées samedi soir, a fait un mort et un blessé à Volgelsheim dans le Haut-Rhin, à 20 kilomètres à l'est de Colmar. Le feu s'est déclaré à 21h40 dans un logement au rez-de-chaussée de cette résidence pour seniors. Une personne âgée, une dame de 82 ans, est morte. Une auxiliaire de vie de la résidence est blessée et a été hospitalisée à l'hôpital de Colmar.

Cinquante résidents ont été évacués dans la soirée et ont été accueillis dans une salle ouverte pour l'occasion par la mairie de Volgelsheim. Ils ont pu regagner leur logement dans la foulée. Cinq d'entre eux subissent un bilan médical. On ne connaît pas pour l'instant l'origine de l'incendie, une enquête est en cours.