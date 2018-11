Haut-Rhin : six personnes interpellées pour proxénétisme aggravé et trafic de stupéfiants

Par Guillaume Chhum, France Bleu Alsace, France Bleu Elsass et France Bleu

Six personnes ont été interpellées la semaine dernière, dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. Elles sont soupçonnées de proxénétisme aggravé, trafic de stupéfiants et non justification de ressources. Elles seront jugées le 7 janvier, devant le tribunal correctionnel de Colmar.