Haut-Rhin : trois personnes mis en examen pour "proxénétisme aggravé"

Douze personnes soupçonnées d'avoir organisé un r éseau international de prostitution ont été arrêtées mardi 29 novembre dans le cadre d'un vaste de coup de filet en Espagne, en Colombie et en France. Parmi les quatre personnes interpellées, trois l'ont été dans le Haut-Rhin. Elles ont été mis en examen.

Une cinquantaine de victimes identifiées

Il s'agit de deux hommes et une femme. Ils sont notamment poursuivis pour "proxénétisme aggravé" et "traite des êtres humains" en "bande organisée". L'enquête était pilotée depuis plus d'un an par la Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco), après la plainte de deux Colombiennes en septembre 2020.

Un homme a été placé en détention provisoire. Le second homme et la femme ont sollicité un débat différé devant le juge des libertés et de la détention et ont été incarcérés dans l'attente de l'audience. Une femme interpellée avec eux est sortie de sa garde à vue sans poursuite à ce stade.

Le réseau de prostitution était piloté par un couple vivant en Colombie (arrêté depuis). Il promettait aux victimes - une cinquantaine identifiées pour le moment - de quitter leur pays (Colombie, Venezuela, Pérou, Paraguay) pour une vie meilleure et un emploi légal en France.

Leurs profils était finalement proposés sur internet comme des petites annonces. Grâce à un système de téléphones à double puces, basés en France et en Espagne, les clients et les vendeurs pouvaient ensuite fixer un rendez-vous. Les victimes étaient exploitées de façon "quasi-industrielle" selon l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH).

Le réseau aurait empoché au moins 5 millions d'euros par an selon les enquêteurs. Les six suspects arrêtés en Espagne font eux l'objet d'un mandat d'arrêt européen et devraient être remis à la France.