Haut-Rhin : un appel à témoins lancé après un accident de la route mortel

L'accident remonte au 15 avril dernier, vers 17 heures sur la route départementale D415, au lieu dit "la goutte au rupt", dans la montée du col du Bonhomme. Un motard de 40 ans et sa passagère de 32 ans ont été très grièvement blessés après que leur moto ait chuté dans le ravin. La passagère est décédée de ses blessures peut après son transfert à l'hôpital.

"Le pilote était vêtu d’une veste de moto en cuir noir et d’un casque intégral gris. La passagère avait un casque blanc et noir intégral, avec des motifs roses, et une veste en cuir bleu-blanc de marque Alpinestars. En bas, la passagère portait un jean et des baskets blanches", précise la gendarmerie dans un communiqué.

Toute personne ayant pu croiser une moto BMW avec ces deux passagers, au lieu et horaire mentionnés ci dessus, est priée d’appeler la gendarmerie de Kaysersberg au numéro suivant : 03 89 47 10 37.