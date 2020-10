Haut-Rhin : un cheval blessé à l'arme blanche à Pfastatt, une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte à Pfastatt dans le Haut-Rhin après la découverte d'un cheval grièvement blessé à l'épaule, probablement par une arme blanche, et une pièce métallique planté dans un sabot, a appris l'AFP vendredi de source policière. L'animal a été trouvé jeudi matin par son propriétaire alors qu'il était couché et incapable de se remettre sur ses pattes.

Une plaie nette de 16 centimètres sur l'épaule du cheval

Le vétérinaire, appelé sur place pour le soigner, a découvert la pièce métallique dans le sabot mais surtout une grande plaie saignante sur l'épaule gauche. Longue de seize centimètres sur six de large, cette plaie était nette et rectiligne, et ne pouvait être accidentelle, selon le praticien. Selon le vétérinaire, cette blessure était au contraire d'origine humaine et avait été occasionnée par un objet tranchant, de type arme blanche.

Des prélèvements réalisés sur place par les enquêteurs

Par ailleurs, selon le propriétaire, le cheval se trouvait dans le parc et non dans son enclos habituel, ce qui laissait supposer que quelqu'un avait ouvert les enclos. D'autres chevaux étaient également à l'extérieur des enclos. Une enquête a été ouverte par la police, les spécialistes de l'identité judiciaire, ayant déjà effectué les prélèvements nécessaires aux investigations.

Depuis le mois d'août, des faits de mutilation principalement de chevaux ont été signalés un peu partout sur le territoire français. Environ 200 enquêtes ont été ouvertes, mais seulement une trentaine de cas sont considérés de nature humaine, selon la gendarmerie. A Arnac-Pompadour (Corrèze), où se trouve l'Institut français du cheval (IFCE), un centre d'écoute national répond aux appels de "détresse" des propriétaires.