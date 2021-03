Haut-Rhin : un couple de randonneurs en difficulté hélitreuillé in extremis par les gendarmes

Un couple de randonneurs épuisés, bloqués par une plaque de glace a été secouru in extremis par les pompiers de montagne et hélitreuillé par l'hélicoptère des gendarmes de montagne du PGM. C'était tout près du Hohneck dans le Haut-Rhin

Deux jeunes randonneurs de 23 et 25 ans ont été secourus in extremis en situation difficile vers 17h ce mardi soir dans les Vosges, côté Haut-Rhin, sur la commune de Stosswihr. C'était tout près du col de Falimont alors qu'ils remontaient vers le Hohneck. Ils se sont retrouvés bloqués par une plaque de glace à 50 mètres du sommet et n'avaient plus la force et la possibilité de se déplacer.

Des équipes de pompiers spécialisés dans la montagne sont intervenus. C'est finalement l'hélicoptère du PGM, le peloton de gendarmerie de montagne qui a hélitreuillé le couple et l'a déposé sur le parking du petit Hohneck. Il n'y a pas eu de blessés.