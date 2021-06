Haut-Rhin : un incendie impressionnant dans le centre-ville de Soultz

Jean-Pierre Reinprecht et Eric Haffner - SIS68

Près d'une centaine de pompiers et douze véhicules ont été mobilisés depuis ce matin aux alentours de 10 heures sur un feu d'immeuble au 18 rue des Vosges à Soultz (Haut-Rhin). Le feu s'est propagé à plusieurs bâtiments via les toits. Les occupants ont heureusement tous été évacués et il n'y a pas de victimes.

Les pompiers interviennent toujours pour sécuriser le site après avoir réussi à maitriser le feu vers midi. L'opération est compliquée par les fortes chaleurs et la configuration du site avec des rues étroites. Elle devrait s'achever dans la soirée. L'origine du feu n'a pas encore été établie.

