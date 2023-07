Haut-Rhin : une femme de 38 ans est décédée, deux graves accidents de la route

Il y a eu deux importants accidents de la circulation samedi soir dans le Haut-Rhin.

Une femme de 38 ans est décédée à Nambsheim après un face à face sur la route départementale 468, avec une autre voiture. La conductrice de 22 ans a été transportée en urgence absolue à l'hôpital. L'accident s'est produit vers 21 heures samedi soir.

4 voitures se percutent sur l' A35, près de Mulhouse

Et puis plus tard, sur l'A35 à hauteur d'Habsheim, près de Mulhouse, 4 voitures ont été impliquées dans une collision.

Trois personnes en urgence absolue ont été transportées vers les hôpitaux de Colmar, Mulhouse et Saint-Louis. Il s'agit d'une trentenaire, une femme de 26 ans et un homme de 63 ans. Il y a 7 personnes en urgence relative, dont un enfant de 10 ans et une femme de 74 ans.

La circulation a été coupée dans ce secteur jusqu'à dimanche, 2 heures 35.