Haut-Rhin : une maman se noie en voulant sauver ses enfants

Une maman de 38 ans est décédée jeudi dernier au plan d'eau de Reiningue. Elle a voulu porter secours à ses enfants âgés de 6 et 12 ans. Ils ne savaient pas nager et ils se sont retrouvés en difficulté dans l'eau. La maman a voulu les aider mais elle ne savait pas nager non plus. Les gendarmes évoquent la présence de trous profonds dans ce plan d'eau proche de Mulhouse.

Les enfants ont pu rejoindre la berge

La femme est restée 40 minutes sous l'eau. Les secours n'ont pas réussi à la réanimer. Ses enfants ont pu rejoindre la berge. Ce plan d'eau est uniquement surveillé l'été par des sauveteurs, du 1er juin au 3 septembre.