Ottmarsheim : la police municipale disponible pour deux communes, pour faire baisser les incivilités

Il a fallu plus d'un an pour mettre en place le dossier. C'est désormais officiel depuis ce mardi 30 septembre et tout devrait se mettre en place le 1e octobre : la commune d'Ottmarsheim va mettre à disposition ses policiers municipaux, plusieurs fois par semaine, pour patrouiller dans deux villages voisins : Battenheim et Ruelisheim.

Par deux, ils vont se rendre plusieurs demi-journées par semaine, pour lutter contre les incivilités dans ces deux communes. C'était le souhait de la population et des maires concernés (Battenheim et Ruelisheim) qui ne disposent pas de policiers municipaux.

Faire baisser les incivilités et appuyer les gendarmes

A Battenheim, le maire Maurice Guth attend avec impatience l'arrivée de la police municipale. Cette présence va sans doute faire reculer les incivilités qui se multiplient dans cette commune de 1.600 habitants.

"Il y a des problèmes de stationnement autour des écoles, des problèmes de voisinage. Des excès de vitesse, le non respect de la signalisation. Mettre un peu de bleu dans la commune, c'est pas mal ! " explique le premier magistrat. "Avec l'appareillage de la police municipale on peut aussi mesurer le bruit, c'est le problème majeur. J'espère que cette présence va apaiser certaines tensions dans ma commune," complète le maire de Ruelisheim, Francis Dussourd.

Appui de la commune d'Ottmarsheim

Ottmarsheim mettra donc sa police municipale à disposition, sans pour autant s'appauvrir en effectif. "Il restera toujours quelqu'un chez nous en permanence, en cas d'intervention urgente," précise le maire Jean-Marie Behe. Les trois maires ont mis plus d'un an, pour mettre en place cette structure. C'est une première en Alsace.

Des policiers municipaux qui appuient le travail des gendarmes et des brigades vertes.