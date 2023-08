Haute-Corse : 82 personnes victimes d’accident de moto sur les routes depuis le début de l’année

Cette année encore, les routes de Corse sont meurtrières. Des accidents plus ou moins graves de la circulation se multiplient, en particulier durant la saison estivale. Ce fut notamment le cas ce mercredi 23 août à Luri. Blessés, deux touristes italiens ont été évacués vers le Centre Hospitalier de Bastia après une collision entre une moto et une voiture. La veille, un choc frontal entre deux voitures, dans une ligne droite sur la route de Calenzana, a fait un mort ; une femme de 50 ans, passagère d'un des deux véhicules. Le conducteur, âgé de 28 ans, a été grièvement blessé. Dimanche 20 août, un motard de 47 ans, originaire de la région bastiaise, est décédé suite à un violent accident sur la RT10, à Borgo, qui a suscité une vive émotion et qui a rappelé que la population des motards payait chaque année un lourd tribut sur les routes insulaires.

Selon le SIS 2B, 82 personnes ont été victimes d’accident de moto sur les routes de Haute-Corse depuis le début de l’année 2023. Parmi elles, on déplore 5 morts. Le Service d'Incendie et de Secours qui a tenu à délivrer sur ses réseaux un appel à la vigilance. "À moto, redoublez de prudence surtout pendant l'été".