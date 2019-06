Haute-Garonne : aidez la gendarmerie à retrouver cette dame malade de 79 ans

Auterive, France

Elle n'a disparu que depuis dimanche soir mais étant donné son état de santé, la Gendarmerie de Haute-Garonne n'a pas hésité à publier un appel à témoins 24 heures plus tard. Cette femme de 79 ans a quitté sa maison d'Auterive sans donner de nouvelles. Elle était alors vêtue d'une robe rouge. Les enquêteurs précisent qu'elle est souffrante et "pas à même de s'orienter".

Plusieurs unités spécialisées de gendarmerie sont venues épauler la compagnie d'Auterive ce lundi : les équipes cynophiles de Toulouse et Colomiers notamment, l'hélicoptère et le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie d'Escalquens.

Cette dameest de type caucasienne, mesure 1,60 m, est mince et a les cheveux blancs frisés et courts. Toute personne susceptible de fournir des informations utiles est priée de contacter la Gendarmerie au 05.61.50.94.00 ou de composer le 17.