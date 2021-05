Haute-Garonne : deux antennes-relais en feu près de Toulouse

Deux antennes-relais 5G, situées à 200 mètres l'une de l'autre, ont pris feu ce mardi matin près de Toulouse. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de ces deux incendies.

Deux antennes relais 5G ont été vraisemblablement incendiées ce mardi martin en Haute-Garonne. Ça s'est passé au sud-est de Toulouse sur les communes de Saint-Orens-de-Gameville et Labège. Les deux antennes se trouvent en plein milieu d'un champ, elles sont situées à 200 mètres de distance l'une de l'autre. Les gendarmes de Haute-Garonne sont en charge des investigations.

La scène a été captée par une internaute (©Marie Chignac / twitter @Panali31)

Pour venir à bout du sinistre, un engin et six pompiers appartenant au SDIS 31 ont été dépêchés sur place aux alentours de 7 heures. L'incendie a été finalement maîtrisé puis éteint environ deux heures plus tard. Fin janvier, déjà, deux antennes avaient brûlé à Fonbeauzard en banlieue nord de Toulouse ainsi qu'à Donneville dans le Lauragais.