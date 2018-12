Haute Garonne : Disparition inquiétante d'une habitante de Montréjeau

La gendarmerie de Haute Garonne lance un appel à témoin après la disparition inquiétante d'une quadragénaire dans le sud du département. Elle n'a plus donné signe de vie depuis mercredi matin.

Toulouse, France

C'est la brigade de gendarmerie de Saint-Gaudens qui mène l’enquête liée à cette disparition inquiétante. Une femme âgée de 49 ans et qui n'a plus donné signe de vie depuis le départ de son domicile de Montréjeau, mercredi matin vers 10 heures trente. elle est partie à pieds et sans téléphone portable.

Un appel à témoin est donc lancé sur la page Facebook des gendarmes.

Une femme brune, aux cheveux long qui peuvent être attachés. Elle mesure 1,60 mètres. Au moment de la disparition elle portait une doudoune noire trois quart avec col en fourrure, un pantalon survêtement de couleur gris, chaussure sport marque REEBOCK couleur noire, un sac à main grand taille style besace de couleur marron

Cette femme est portée disparue depuis mercredi matin - Gendarmerie Nationale

Si vous avez des renseignements pouvant faire avancer l 'enquête bien vouloir prendre contact avec la Gendarmerie de SAINT GAUDENS 05 62 00 97 70, ou en composant le 17