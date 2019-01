Haute-Garonne : ivre pendant le réveillon, il prend un sens interdit sous les yeux des gendarmes

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre au sud de Toulouse, un jeune homme qui avait le permis depuis à peine un an a pris le volant alors qu'il avait beaucoup trop bu. Heureusement pour les autres automobilistes, il a facilement été repéré. Il a pris un sens interdit sous les yeux des gendarmes.

Montgiscard, France

Il l y a des fêtards un peu moins malins que les autres. À Montgiscard dans le Lauragais, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, peu avant minuit, un jeune homme a pris un sens interdit sous les yeux des gendarmes sur la RD813, la départementale qui longe l'autoroute.

Permis obtenu il y a à peine un an

Le conducteur était très fortement alcoolisé et avait son permis depuis un peu plus d'un an, permis probatoire donc qui ne l'autorise qu'à un taux d'alcoolémie de 0,2 gramme par litre de sang. Notre réveillonneur présentait lui un taux neuf fois supérieur, 1,84 gramme d'alcool par litre de sang. Le garçon a évidemment perdu son permis de conduire. Il a aussi confirmé avoir fumé du cannabis. En attendant les résultats de ses analyses de stupéfiants, il sera convoqué par un juge.