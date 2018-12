Haute-Garonne : l'habitante de Montréjeau portée disparue depuis mercredi a été retrouvée

Elle est saine et sauve. La quadragénaire disparue depuis mercredi matin à Montréjeau a été retrouvée. Les gendarmes l'annoncent sur leur page Facebook.

Toulouse, France

Après deux jours de disparition, la quadragénaire de Montréjeau a été retrouvée par les gendarmes. Elle est saine et sauve. Son absence était jugée suffisamment inquiétante pour qu'un avis de recherche soit diffusé ce jeudi matin par les gendarmes. Elle avait quitté son domicile de Montréjeau mercredi vers 10h30, à pied et sans téléphone, et n'avait depuis donné aucune nouvelle.

Ce vendredi matin c'est donc une bonne nouvelle qu'ont affichée les forces de l'ordre sur les réseaux sociaux.

Le message des gendarmes - Gendarmerie Nationale

L'annonce de la fin des recherches a été saluée par des dizaines de messages de remerciements et de félicitations de la part des internautes.