Haute-Garonne : La Française des Jeux recherche le gagnant d'un ticket à plus de 32 millions d'euros

Haute-Garonne, France

Un ticket d'EuroMillions gagnant a été validé en Haute-Garonne. Il permet à son propriétaire de remporter, tenez-vous bien :32 676 834 euros ! "Ce jackpot de 32 millions d'euros est le plus gros gain Française des jeux remporté cette année et le 3e plus gros gain FDJ remporté en Haute-Garonne", explique la FDJ dans un communiqué. C'est le 34e plus gros jackpot EuroMilions remporté en France depuis le lancement du jeu en 2004.

Bémol : le gagnant est inconnu au bataillon. Alors il est temps de vérifier votre ticket d'EuroMillions. La combinaison gagnante de ce mardi 28 mai : 7 - 19 - 20 - 28 - 29 étoiles 1 et 5. Le gagnant a 60 jours pour se faire connaître.

Pour rappel, le record de gain français est de 169 millions d'euros remporté par un joueur des Alpes-Maritimes le mardi 13 novembre 2012.