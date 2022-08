Haute-Garonne : le corps de Brice Louge et sa voiture retrouvé au fond d'un canal

page facebook de "Diffusion de Fugues et Disparitions"

Le corps de Brice Louge et sa voiture ont été retrouvés dans la nuit de mardi à mercredi. Cet ouvrier agricole de 30 ans avait disparu dans la nuit de samedi 19 février au dimanche 20 février 2022 à Labarthe-Rivière, dans le Comminges, au sud de Toulouse

Son corps et son véhicule ont été retrouvés par les gendarmes dans le canal de Camon. Sa Clio présente un choc important sur le toit et le pare-brise.

La nuit de sa disparition, Brice Louge a été surpris au lit avec la cheffe de l'exploitation où il travaillait depuis une dizaine d'années, par le fils de celle-ci.

Aucune piste écartée, pas de garde à vue

Une source proche du dossier explique que "la piste criminelle n'était pas la piste principale et qu'elle ne l'est toujours pas". Il est possible qu'il soit tombé à l'eau après une présumée sortie de route. Une autopsie va être pratiquée ainsi que des analyses poussées sur le véhicule afin d'écarter toutes les autres pistes.

Dans ce dossier les proches ont tous été entendus. Pour l'heure il n'y a aucune garde à vue.