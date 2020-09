Haute-Garonne : le préfet veut doubler les contrôles de police dans les transports en commun

Renforcer les contrôles de police dans les transports en commun pour "contrarier les déplacements des délinquants", c'est la nouvelle mesure sécuritaire développée par la préfecture de Haute-Garonne ce jeudi.

Trois agents de police en plus

Le renforcement de ces contrôles va s'effectuer dans tous les départements, en particulier dans dix communes de Haute-Garonne, dont Toulouse. Dans les transports en commun de la ville rose, "on observe une augmentation de 10% des effectifs" chez les forces de l'ordre indique la préfecture. Soit trois policiers en plus. "Mais il y a surtout l'intégration plus importante de l'élément transport dans les opérations de patrouille quotidienne de la police", souligne Étienne Guyot.

Mais le but, après avoir annoncé un renforcement des patrouilles dans les quartiers nord de Toulouse, est de généraliser la présence policière en Haute-Garonne, mais bien sûr à Toulouse qui a connu cinq fusillades en un mois. "La présence des policiers dans les transports en commun rassure, ajoute le préfet. Et ensuite on sait très bien que la délinquance se déplace. Elle ne commet pas forcément de méfaits dans l'endroit où vous serez. Elle peut se déployer en bout ou en tête de ligne. Nous avions la même problématique dans les trains. Et le renforcement des contrôles, c'est efficace."

Le préfet de Haute-Garonne Étienne Guyot au centre, aux cotés de Dominique Alzéari, procureur de la République de Toulouse. © Radio France - Simon Cardona

La délinquance dans les transports en commun est faible à Toulouse

Pourtant, l'annonce de la préfecture va à contre-courant des chiffres sur la délinquance dans les transports en commun toulousains, qui voient passer 780 000 voyageurs par jour. Même le vol à la tire, grande problématique à Toulouse, a baissé depuis le début de l'année.

Dans les trains et les gares, 130 agents de la Police aux frontières (PAF) sont mobilisés pour ces opérations de contrôle.