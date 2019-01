Haute Garonne : le village de Bourg d'Oueil panse ses plaies

Haute-Garonne, France

Après le violent incendie qui s'est déclaré samedi après midi dans ce petit village situé à une dizaine de kilomètres de Bagnéres de Luchon dans le sud de la Haute Garonne, Bourg d'Oueil panse ses plaies. Cinq habitations ont été touchées. Deux sont totalement détruites dont celle d'une famille avec deux enfants qui a du être relogée dans un village voisin et qui a tout perdu.

les dégâts sont considérables © Radio France - Pierre Viaud

Samedi en début d’après midi le feu est parti d'une armoire électrique et s'est rapidement propagé à quatre autres bâtiments menaçant la moitié du village composé d'une quinzaine de maisons toutes proches les unes des autres. Fort heureusement des chasseurs qui déjeunaient dans la salle communale ont pu intervenir rapidement et mettre en place les premières lances tout en alertant les pompiers. Une soixantaine de soldats du feu dépêchés sur place depuis les casernes françaises de Luchon, Saint-Béat, Montréjeau, Boulogne-sur-Gesse, Arreau et même les pompiers espagnols de Viella et qui ont lutté une partie de la nuit puis les dimanche et lundi pour noyer les foyers résiduels sous l'eau et la mousse.

Les pompiers de Saint-Béat à pied d'oeuvre © Radio France - Pierre Viaud

Deux maisons ont été totalement détruites dont celle d'une famille avec deux enfants qui a tout perdu. Le maire de Bourg d'Oueil lance une collecte de vêtements ainsi qu'une cagnotte. les quatre personnes ont été relogées dans un village voisin.

Reportage à Bourg d'Oueil