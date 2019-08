Haute-Garonne : leur voiture percute un arbre, 6 jeunes blessés à Bondigoux, 3 en urgence absolue

Tragique retour de soirée pour six jeunes de 20 ans . Vers 2 heures du matin, leur voiture percute un arbre sur une départementale près de Villemur-sur-Tarn. Bilan : 3 blessés en urgence absolue , 3 blessés plus légers.

Bondigoux, France

Le drame sur une route départementale à Bondigoux, en Haute Garonne. Ils rentraient de soirée, six jeunes d’une vingtaine d’année étaient à bord, lorsque leur voiture a percuté un arbre de plein fouet vers deux heures du matin sur la route départementale 22 qui borde le Tarn, près de Villemur-sur-Tarn, à hauteur de la clinique du château de Vernhes.

Six jeunes de 20 ans dans la voiture

Le choc a été extrêmement violent. Trois jeunes, deux garçons de 20 ans et 23 ans et une jeune fille de 22 ans ont dû être désincarcérés et transportés par hélicoptère en état d'urgence absolue vers l'hôpital Purpan. Trois autres jeunes, trois garçons de 20 et 21 ans plus légèrement blessés ont été transportés vers la clinique de l'Union. On ne connait pas encore les circonstances exactes de la collision.

Les secours ont duré plus de trois heures, avec l’intervention des services du Samu , un hélicoptère et les pompiers de Villemur, Fronton, Villebrumier (Tarn-et-Garonne) et Saint Sulpice (Tarn).