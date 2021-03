Sans permis, un mineur tente de fuir les gendarmes de Haute-Garonne avec une voiture

C'est dans la nuit de vendredi à samedi dernier, peu après 2 heures du matin, que les gendarmes ont dû intervenir sur les routes de Portet-sur-Garonne pour un délit de fuite. Les forces de l'ordre repèrent un véhicule roulant en destination de Muret et lui demandent de s'arrêter pour un contrôle.

Au volant du véhicule en question, un jeune homme mineur de 17 ans, forcément sans permis, qui refuse de s'arrêter. Après quelques instants de cavale, la course-poursuite s'arrête lorsque le conducteur percute un talus et se retrouve dans le fossé.

Sous l'emprise de stupéfiants

Les passagers à bord du véhicule ne sont pas blessés. Le conducteur, alors sous l'emprise de stupéfiants, non plus. Il est immédiatement interpellé et placé en garde à vue.

Cet incident en rappelle un autre également le week-end dernier, cette fois du côté d'Albi. Un conducteur a lui aussi lancé une course-poursuite avec les policiers, toujours dans la nuit de vendredi à samedi. Il a percuté trois véhicules de police, avant d'être interpellé le lendemain dans la journée.