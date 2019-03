Haute-Garonne : panique sur les réseaux sociaux après une supposée tentative d'enlèvement d'enfant

Les gendarmes de Grenade, dans le nord de la Haute-Garonne, cherchent un véhicule pouvant appartenir à un homme qui aurait abordé un petit garçon mardi entre Cox et Brignemont. La mairie d'une ville voisine a fait passer un appel à témoin.

Brignemont, France

Les gendarmes de Haute-Garonne enquêtent sur une tentative d’enlèvement relaté par un petit garçon de dix ans ce mardi 19 mars matin, vers 8h30. Il affirme qu'une voiture s'est arrêtée à sa hauteur, près d'un arrêt du transport scolaire entre Cox et Brignemont, au nord de la Haute-Garonne, tout près du Gers et du Tarn-et-Garonne. Les parents de l'école ont reçu un mail du directeur dans la journée. La mairie voisine de Thil a aussi communiqué et fait passer un appel à témoin.

Les parents ont aussitôt relayé le message du directeur. - Facebook

La mairie a elle aussi diffusé des messages mais les gendarmes n'ont pas lancé d'appel à témoins. - Facebook

La gendarmerie n'a pas lancé d'appel à témoin

L'enfant aurait été abordé par un homme d'une soixantaine d'années au volant de sa voiture, qui, lui aurait attrapé le bras, à travers la fenêtre. Mais le jeune garçon est parvenu à fuir. Il aurait évoqué une voiture blanche de type Citroën C15, avec un capot noir.

Contactée par France Bleu Occitanie, la gendarmerie de Grenade confirme qu'elle n'a pas lancé d'appel à témoin.