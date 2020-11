Haute-Garonne : un buraliste cambriolé à répétition à la masse à Fontenilles

Les cambrioleurs s'acharnent à Fontenilles, en Haute-Garonne, où un buraliste a été cambriolé à deux reprises en deux semaines, à la masse. Le mercredi 28 octobre, Paul Montagné découvre l'un des murs de son commerce défoncé au marteau, et la disparition de nombreux paquets de tabac, pour une valeur de 40 000 euros.

Deux semaines plus tard, le 11 novembre, alors que le premier trou vient à peine d'être rebouché, un nouveau trou béant est creusé dans le mur, et c'est cette fois 6 000 euros de tabac qui disparaissent.

"Ça commence à bien faire" se désole Philippe Montagné, fatigué de devoir à nouveau tout nettoyer, reboucher, et sécuriser en plus de porter plainte et alerter son assurance. Même s'il a l'aide et le soutien logistique de la mairie pour se remettre sur pieds, le commerçant se sent usé de voir les mêmes cambriolages recommencer.

Et pour lui, le confinement n'y est pas pour rien : "La plupart des gens vont en Andorre pour trouver des cigarettes moins chères. Mais avec le confinement, ça devient impossible. La demande reste importante, mais l'offre se raréfie, donc les vols se multiplient pour en profiter. Je pense que je ne serai pas le seul".

Mais ce buraliste en a vu d'autres : déjà cambriolé en 2018, il a même été braqué en 2019 dans son commerce. "Quoi qu'il en soit on sait que ça peut se reproduire. J'espère que non, mais si c'est le cas, il faudra se relever quand même".