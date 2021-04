Haute-Garonne : un gîte transformé en discothèque clandestine, plus de 100 fêtards verbalisés

Un paisible gîte de campagne s'est transformé en boîte de nuit dans le village du Burgaud, près de Toulouse. Plus de 100 fêtards ont été verbalisé tôt ce dimanche. Ils participaient à une soirée payante, comme une vrai soirée de discothèque. Les deux organisateurs, deux hommes, se trouvent en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui.

Une soirée organisée sur Snapchat

Ce sont les voisins du gîte qui ont donné l'alerte dans la nuit de samedi à dimanche, interpellés par le bruit, et les allées et venues autour de la maison. Les propriétaires du gîte, censé pouvoir accueillir 14 personnes, pensaient louer leur bien à une société. Les lieux ont été laissé en piteux état par les fêtards. Des platines, enceintes, et lumières ont été saisies. Les organisateurs de cette soirée clandestine ont fait payer l'événement aux participants, venus de la France entière : 20 euros pour le parking, et 30 euros pour la soirée. L'événement a été partagé au dernier moment sur Snapchat, avec visiblement un certain succès.