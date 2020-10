Haute-Garonne : un mort et quatre blessés dans un carambolage sur l'A64

Un père de famille est mort dans un carambolage entre une fourgonnette, un camion et une voiture ce vendredi soir. L'accident a eu lieu dans le Sud de la Haute-Garonne, sur l'autoroute A64 dans le sens Tarbes-Toulouse, à hauteur de la commune de Noe.

L'homme de 45 ans, sa compagne et leurs deux enfants de 8 et 13 ans se trouvaient dans la fourgonnette. La mère, les enfants et une jeune femme qui se trouvait au volant de la voiture accidentée sont également blessés. Tous ont été transportés à l'hôpital.

La circulation sur l'A64 a été interrompue entre 21h et 2h du matin. On ne connaît pas encore les circonstances de l'accident.