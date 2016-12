Haute-Garonne : un père et ses deux filles blessés après un accident de quad

Samedi, le soir du réveillon de Noël, un père et ses deux filles de 14 et 18 ans ont eu un accident de quad au niveau de Binos, au sud de la Haute-Garonne. L'aînée est tombée dans un ravin, elle souffre de plusieurs fractures. Son père et sa sœur sont légèrement blessés.

Samedi, alors que beaucoup s'apprêtaient à fêter Noël, un homme d'une quarantaine d'années faisait du quad avec ses deux filles, âgées de 14 et 18 ans, vers Saint-Béat, au sud de la Haute-Garonne.

L'une des jeunes filles chute dans un ravin

Mais au niveau de Binos, ils ont fait une sortie de route et une dizaine de tonneaux.

L'aînée a roulé sur plus de cent mètres dans un ravin d'une cinquantaine de mètres. Elle a eu, selon les gendarmes, deux côtes et le nez fracturés mais serait hors de danger.

Sa sœur et son père eux n'ont pas chuté dans le ravin. Ils ont été légèrement blessés. Tous ont été transportés à l'hôpital de Saint-Gaudens.

L'hélicoptère n'a pas pu les évacuer à cause de la nuit

L'alerte a été donnée ce samedi 24 vers 18h. Un hélicoptère du Samu s'est alors déplacé sur le site pour secourir les victimes mais il faisait trop noir pour les évacuer. C'est donc un véhicule des pompiers qui a pris en charge les trois blessés jusqu'à l'hôpital.