Haute-Loire : 10 000 euros en liquide découverts en bordure de route !

C'est la drôle de découverte effectuée mercredi par des agents du Conseil Départemental sur la RD46 entre Beauzac et Retournac. L'argent est tombé d'un fourgon blindé mal fermé. Le pactole a été ramené aux gendarmes.

Les quatre employés de Département ne s'attendaient certainement pas ramasser ce genre d'objets en entretenant les bordures de la RD46 mercredi après-midi entre Beauzac et Retournac. Deux caisses et une valise tombées du ciel ou plutôt d'un fourgon blindé. A l'intérieur, deux sachets contenant respectivement 4000 et 6000 euros en liquide. De quoi vous faire tourner la tête. Mais leur honnêteté a pris le dessus et ils ont ramené le pactole à la gendarmerie la plus proche.

La porte d'un fourgon blindé mal fermée

La valise était équipée d'un système d'alarme et sonnait à chaque fois que les agents territoriaux ont essayé de l'ouvrir. Pas difficile donc d'identifier son propriétaire. Les premières investigations des militaires les ont conduits jusqu'à une société de transports de fonds. Cette dernière a confirmé que la porte latérale d'un de ses fourgons blindés avait été mal fermée. Il ne faut jamais jeté l'argent par les fenêtres. Ni par les portes.