Haute-Loire : 830 000€ d'indemnisation pour des anciens salariés de LST

Trente-six anciens employés de l'entreprise altiligérienne LST, spécialisée en électronique, ont reçu un chèque d'indemnités ce lundi à Sainte-Sigolène. La cour d'appel de Riom a reconnu que leur licenciement était infondé.

En Haute-Loire, 36 anciens salariés de l'entreprise LST spécialisée en électronique ont reçu, ce lundi 6 février, un chèque d'indemnisation à Sainte-Sigolène, au siège de l'Union Locale de la CGT. Les sommes oscillent entre 9 000€ et 38 000€. Le montant total s'élève à 830 000€.

La reconnaissance après une bagarre de huit ans

Pour eux, c'est le résultat d'une longue lutte qui a débuté suite à leur licenciement en 2009. En octobre dernier, la cour d'appel a rendu son jugement. Le licenciement est considéré sans cause réelle et sérieuse. C'est donc une reconnaissance pour ces salariés qui travaillaient sur les sites de Yssingeaux et Aurec-sur-Loire. Laurence a consacré 20 ans de sa vie à cette entreprise : "J'ai eu du mal à encaisser le licenciement. Grâce à ce chèque, nous allons pouvoir définitivement tourner la page."

Tous ont envie d'avancer après ce combat qui fut long. Fabrice qui a travaillé neuf ans pour LST assure : "Je n'y croyais plus ! C'est vraiment une belle victoire !" Mais pour l'Union Locale de la CGT de Sainte-Sigolène, la victoire n'est pas totale puisque sept employés sont encore dans l'attente d'une éventuelle indemnisation.