Saint-Julien-Molhesabate, France

Ça fait maintenant près de trois ans que les habitants de la commune de Saint-Julien-Molhesabate sont privés de téléphone fixe. Les coupures sont aléatoires et n'interviennent pas au même moment sur tout le village. Pour appeler depuis le téléphone portable c'est tout aussi difficile. Il faut trouver un endroit où le réseau passe bien. Orange qui gère le réseau n'arrive pas à donner des explications claires sur ces dysfonctionnements.

Les oubliés de Saint-Julien-Molhesabate

Dans cette petite commune qui compte 180 habitants (400 en période estivale), on est désabusé. Le réseau fonctionne mal. C'est handicapant, notamment pour les personnes âgées qui peuvent rapidement se sentir isolées. C'est le cas de Marinette qui a 82 ans. _"Même mon téléphone portable ne passe pas, je suis obligée de sortir dehors pour pouvoir appeler mes enfants_. Avant je leur parlais tous les soirs, aujourd'hui en cas d'urgence je ne peux pas les appeler" confie-t-elle. Le problème est le même pour Isabelle "je vis avec un homme qui a 90 ans. J'ai besoin du téléphone, ce n'est pas une fantaisie !" peste-t-elle.

Un opérateur qui ne résout pas le problème

Depuis trois ans les habitants de la commune ont vu défiler les agents de l'opérateur Orange, sans pour autant constater les améliorations attendues au niveau de la qualité du réseau. Odile qui habite la commune uniquement en été a même demandé à ne plus payer l'abonnement puisque le service n'est pas garanti. "On m'a répondu que dans ce cas il fallait suspendre ma ligne, mais si je le fais, les réparations ne seront jamais faites" déplore-t-elle. Le maire, Yves Seytre, estime que la situation est "inadmissible et que le réseau manque de fiabilité". Malgré les nombreux courriers envoyés, il n'a reçu aucune réponse. Tout comme ses habitants, il a l'impression que le village est délaissé.

Orange n'a pas souhaité répondre à nos questions.