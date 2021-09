Haute-Loire : des travaux sur la RN88 pendant deux semaines, la circulation très perturbée

Les habitués de la RN88 entre la Loire et la Haute-Loire vont une nouvelle fois être soumis à d'importants travaux. Des chantiers qui commencent ce mercredi 29 septembre et qui vont durer deux bonnes semaines, jusqu'au jeudi 14 octobre.

L'objectif des travaux est de sécuriser des tronçons qui sont particulièrement accidentogènes où le revêtement était parfois en cause sur des glissades de véhicules. Il y aura donc deux phases dans ce chantier. Dès ce mercredi et jusque mercredi prochain, la RN 88 sera coupée à la circulation dans le sens Saint-Etienne-Le-Puy-en-Velay pour s'attaquer au revêtement dans la montée de Saint-Ferréol. La semaine prochaine, et toujours pendant 7 jours, c'est cette fois le sens inverse, le Puy-Saint-Etienne, qui sera impacté avec des travaux à hauteur du virage Allirand et l'entrée nord du viaduc de Pont-Salomon.

Quel que soit votre sens de conduite vous serez impacté puisque la circulation sera basculée sur les voies opposées qui seront donc également réduites. Pendant deux semaines les échangeurs 34 -35-36 seront inaccessibles et des déviations seront mises en place.

Le communiqué de la Direction interdépartementale des routes

Phase 1

Du mercredi 29 septembre au mercredi 6 octobre 2021, le sens Saint-Etienne → Le Puy-en-Velay sera fermé à la circulation entre les PR 51+600et 6+200

• La circulation sera basculée sur les voies opposées et s’effectuera à double sens sur une seule voie

• Le demi échangeur n°35 de Saint-Ferréol-d’Auroure sera fermé à la circulation

• La bretelle de sortie de l’échangeur n°36 Pont-Salomon – le Puy sera fermée à la circulation

• La bretelle d’insertion de l’échangeur n°34 Firminy – Chazeau sera fermée à la circulation

Phase 2

Du jeudi 7 octobre au jeudi 14 octobre 2021, le sens Le Puy-en-Velay → Saint-Etienne sera fermé à la circulation entre les PR 6+200 et 51+600

• La circulation sera basculée sur les voies opposées et s’effectuera à double sens sur une seule voie

• Le demi échangeur n°35 de St-Ferréol d’Auroure sera fermé à la circulation

• La bretelle de sortie de l’échangeur n°36 Pont-Salomon – Saint-Etienne sera fermée à la circulation

• La bretelle d’insertion de l’échangeur n°34 Firminy – Chazeau sera fermée à la circulation