Haute-Loire : deux frères portent plainte pour des violences subies dans une communauté religieuse

Deux frères altiligériens saisissent la justice et accusent de violences le gourou d'une communauté religieuse, implantée à Malrevers (Haute-Loire). Une plainte a été déposée pour barbarie et actes de torture.

Deux frères altiligériens portent plainte contre une communauté religieuse implantée à Malrevers, pour barbarie et actes de torture.

Deux frères altiligériens sortent du silence et portent plainte pour actes de torture et de barbarie contre une communauté religieuse implantée à Malrevers, en Haute-Loire. France Bleu Saint-Etienne Loire s'est fait confirmer cette information ce mardi, révélée un peu plus tôt par le journal Le Parisien Aujourd'hui en France. Les deux frères disent avoir subi des violences pendant leur enfance, de huit à treize ans.

Sévices corporels et viol

Mathieu et Joseph ont aujourd'hui 29 et 31 ans. Il leur a fallu des années pour arriver à mettre des mots sur ces violences dont ils disent avoir été victimes. Au sein de cette communauté religieuse, ces souffrances physiques ont débuté très tôt, à l'âge de huit ans. Les deux frères se retrouvaient souvent enfermés dans une cave, dénudés et attachés. Ils accusent un homme prénommé Joël, celui qui est quasiment le gourou de cette prétendue communauté religieuse. Joseph dit aussi avoir subi un viol, à l'âge de onze ans, le chef de la communauté lui aurait introduit un bâton dans les fesses.

Une plainte a été déposée la semaine dernière, par l'avocate des deux frères, au tribunal du Puy-en-Velay. Le doyen des juges d'instruction a été saisi pour actes de tortures et de barbarie.