Haute-Loire : deux morts dans un accident de la route à Sainte-Eugénie-de-Villeneuve

Deux personnes ont perdu la vie ce lundi matin sur la route en Haute-Loire, après qu'une voiture et un poids lourd se sont percutés vers 8h sur la nationale 102 à Sainte-Eugénie-de-Villeneuve (Haute-Loire), entre Le Puy-en-Velay et Brioude. Les victimes sont un homme d'une cinquantaine d'années et un adolescent de 15 ans. Le conducteur du poids lourd est indemne mais très choqué. Le camion transportait une quarantaine de moutons qui ont été pris en charge par un autre véhicule. Il y avait beaucoup de brouillard dans le secteur mais on ne connait pas les circonstances de l'accident.