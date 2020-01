Haute-Loire : disparition inquiétante d'un octogénaire à Siaugues-Sainte-Marie

Philippe Tessier, 83 ans, n'a plus donné signe de vie depuis qu'il a quitté son domicile dimanche soir au volant de sa voiture. Les gendarmes de la compagnie de Brioude (Haute-Loire) lancent un appel à témoins.

Siaugues-Sainte-Marie, Haute-Loire, France

Après deux jours de recherches, les gendarmes de la compagnie de Brioude (Haute-Loire) n'ont pas trouvé la moindre trace de l'octogénaire. Philippe Tessier, âgé de 83 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis dimanche soir dernier (12 janvier). Sa disparition a été signalée aux alentours de 22h30. Le vieil homme habite à Siaugues-Sainte-Marie.

Volkswagen bleue : FH-371-NS

Les enquêteurs sont notamment à la recherche de la voiture de Philippe Tessier, qui circule à bord d'une Volkswagen de type UP, de couleur bleue. Le véhicule est immatriculé : FH-371-NS. Les gendarmes ont fourni un descriptif du disparu pour étayer leur appel à témoins. L'octogénaire porte des cheveux mi-longs blancs, et des favoris blancs. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de survêtement et un blouson.

Toute personne ayant vu Philippe Tessier ou son véhicule est invitée à appeler le Centre Opérationnel de la Gendarmerie de Haute-Loire au 04.71.04.51.17.