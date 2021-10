"Coups de poing" et "coups de bâton" : il raconte les violences dans une communauté religieuse de Haute-Loire

Joseph Fert a passé toute son enfance dans une communauté religieuse à Malevers (Haute-Loire) où il dit avoir subi des violences. Il a d'ailleurs déposé plainte pour actes de tortures et de barbarie. Il vit à Dijon depuis dix-huit ans maintenant, c'est là qu'il tente de se reconstruire.

C'est un témoignage fort, rare et détaillé, celui de ce Dijonnais de 31 ans, Joseph Fert, qui a vécu une partie de son enfance dans une communauté religieuse secrète à Malrevers (Haute-Loire), non loin du Puy-en-Velay. Aujourd'hui, il a décidé de porter plainte, avec son frère, pour actes de torture et de barbarie. Tous deux accusent le responsable de la communauté de gifles, coups de poing, coups de bâtons. Il fallu des années pour que ces mots soient formulés et qu'une plainte soit déposée.

France Bleu Bourgogne - Qu'est-ce qui vous a décidé à parler aujourd'hui, de dire ce qui vous est arrivé ?

Joseph Fert - Ce qui m'a décidé à parler aujourd'hui, c'est le fait d'avoir beaucoup échangé cette dernière année notamment avec un de vos confrères du journal Le Parisien / Aujourd'hui en France. Cela m'a permis de me libérer, j'ai beaucoup échangé avec lui pendant un an et demi. À force de parler, d'échanger, d'extérioriser tout ça, ça m'a permis au bout de 18 ans de pouvoir un peu saisir ce qui s'était passé.

Racontez-nous les règles de la communauté religieuse secrète dans laquelle vous viviez...

Nous étions dans une vie en vase clos, du moins comme je l'ai connue lorsque j'y étais, c'est à dire jusqu'en 2003. C'était un groupe de personnes retiré du monde, qui vivent entre eux avec des règles assez strictes et une vie rythmée par les offices religieux et une pratique religieuse qui va mêler christianisme et judaïsme.

À quoi ressemblait votre quotidien dans ce que vous appelez "le château", cette grande maison située à Malrevers en Haute-Loire ?

Le quotidien était rythmé par des offices religieux, c'était un peu le ciment de notre mode de vie. Donc, on se réveillait en général vers 5h30 environ pour l'office religieux du matin à 6 heures. Quand on est un enfant, c'est relativement tôt...

"Ça a commencé par des gifles puis, après les coups de poing, puis après des fessées, puis après des coups de bâton et tout est allé crescendo." - Joseph Fert

Que faisiez-vous de vos journées ?

Après l'office du matin, on petit-déjeunait. Les adultes allaient travailler. On allait à l'école mais c'était à l'intérieur de la communauté. De mon CP jusqu'à mon CM2, ce sont des femmes. On les on appelait les "tantes", les hommes étaient des "oncles". Il y avait la pause de midi, donc les adultes descendaient des ateliers textiles, toute la communauté était comme une industrie, une entreprise familiale. On se réunissait donc tous dans la salle commune à la mi-journée.

Y avait-il des moments que vous redoutiez particulièrement ? Parlez nous du "carnet de notes"...

En fait, c'est simple, c'était le vendredi à partir de 11h30. C'était le moment où tous les enfants avaient soudainement envie d'aller aux toilettes. Effectivement, il y avait Joël qui qui venait pour relever les carnets de notes. Il était le chef de la communauté. J'ai aussi connu un peu son prédécesseur, qui s'appelait Albert Thibout, qui était là depuis les années 1970 quand la communauté s'est installée, qui est mort en 1999. Ce carnet de notes, c'est un système qui s'est mis en place vers 1995-1996, les enfants étaient notés quotidiennement et ensuite, il y avait une moyenne qui était fait à la fin de la semaine sur leur comportement.

Et qu'est ce qui se passait si ce n'était pas bon ?

Si ce n'était pas bon, ce n'était pas une question d'avoir un bon point, c'était juste question de se faire défoncer ou pas, tout simplement.

Vous étiez frappé, battu ?

Oui, tout à fait. Comme je le dis, ce sont des faits qui se sont déroulés sur environ sept ans, voire plus, puisque c'est de 1995 à 2002 et au-delà. Donc, c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement. D'ailleurs, de base, le carnet de notes pendant la première année, c'était essentiellement les résultats scolaires et le comportement à la marge. Et puis après, le comportement a pris le dessus et ça a commencé par des gifles puis, après les coups de poing, puis après des fessées, puis après des coups de bâton et tout est allé crescendo. Et parfois, c'était des journées passées dans la cave...

"C'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Après, chacun se construit un comme il peut. C'est quelque chose que j'ai masqué pendant très longtemps." - Joseph Fert

En 2004, Joseph, vous arrivez à Dijon après avoir été exclu du groupe avec votre frère et votre père. Vous vous installez chez votre grand-père et la communauté religieuse est allée jusqu'à acheter des maisons ici à Dijon, pour loger les membres exclus du groupe... Vous étiez dans quel état quand vous êtes arrivé à Dijon ?

J'avais 13 ans, psychologiquement c'était assez compliqué. À l'époque, un de mes cousins qui est plus jeune que moi, Franck, avait déjà été placé à l'aide sociale à l'enfance en Haute-Loire parce qu'on avait remarqué des coups... Dans le contexte dans lequel j'ai grandi, je n'étais pas en position de prendre quelques décisions que ce soit. On a été évincé par peur que dans le cadre de l'enquête déclenchée pour mon cousin, je puisse éventuellement dire des choses qui mettrait en difficulté la communauté.

Malgré tout, vous arrivez quand même à vous reconstruire ici, à Dijon... Quelle est votre vie aujourd'hui ?

Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'installé, j'ai un appartement, je suis pacsé, j'ai un travail...

Mais vous vous êtes sorti de cette mauvaise passe, ces mauvais souvenirs ?

Je ne dirais pas ça, absolument pas, sinon, je ne déposerais pas une plainte. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Après, chacun se construit un comme il peut. C'est quelque chose que j'ai masqué pendant très longtemps. Il faut réussir et ne pas hésiter à en parler. Après, ce n'est pas toujours forcément facile de le faire... Il m'a fallu dix-huit ans et il a fallu qu'il y ait quelqu'un pour moi qui fasse ce travail de questionnement, ce travail d'enquête, de compréhension... Et ça a fait sauter quelques verrous qui étaient toujours en place dix-huit ans plus tard...