Paulhaguet, France

Ce père de famille, habitant à Paulhaguet en Haute-Loire, est scandalisé ! La semaine dernière, Benjamin Bon et sa femme préparaient des nuggets de poulet pour leur fils de cinq ans, quand ils ont découvert, dans la nourriture, un bout de plastique de sept centimètres. Et les parents, très agacés, n'ont pas digéré la réponse de Maître Coq.

Des parents choqués et en colère

Benjamin Bon a du mal à s'empêcher d'imaginer le pire. "Ma femme a aperçu un morceau foncé dans le poulet, raconte le père de famille. Elle a tiré dessus et elle a découvert le bout de plastique qui faisait la taille du nuggets". Le papa est très en colère : "mon fils aurait pu le mettre à la bouche et s'étouffer, pour moi, c'est grave."

Il y a de gros manquements au niveau de la surveillance et de la qualité de la fabrication, je ne comprends pas comment c'est possible" - Benjamin Bon

Tout le paquet, qui représentait un kilo de nuggets, était concerné par la présence de plastique. Au total, près de 4 200 kilos de denrées ont été retirés des rayons.

Maître Coq propose des bons d'achat en dédommagement

Le père de famille a contacté Maître Coq et a pu discuter avec une personne du service consommateur. "Elle s'est excusée et elle m'a dit que c'était exceptionnel, raconte Benjamin Bon. Elle m'a envoyé cinq bons de trois euros à valoir chez Maître Coq, mais vous imaginez bien qu'on n'a plus envie d'acheter leurs produits."

Je n'ai pas l'impression que ça les choque, mais j'espère que je me trompe" - Benjamin Bon

Un peu agacé, Benjamin Bon a répondu au service consommateur que "c'était un peu se moquer de moi". Finalement, le groupe a revu sa proposition à la hausse "en proposant cent euros". "C'est clairement minimiser le problème", s'emporte le père de famille. Aujourd'hui, il envisage de porter plainte contre la marque incriminée.