Chadrac, France

Ce lundi, trois personnes ont mis en place un curieux stratagème pour voler des bouteilles d'alcool à l'Intermarché de Chadrac en Haute-Loire.

L'un d'eux est paraplégique, alors quand ils ont dérobé 11 bouteilles pour une valeur de 365 euros, ils les ont tout simplement dissimulées dans son fauteuil roulant électrique !

Récidive pour le voleur paraplégique

Ils ont été interpellés par la BAC et placés en garde à vue. Tous sont des Stéphanois d'origine géorgienne et ont entre 26 et 50 ans. Ils ont été convoqués au tribunal correctionnel pour vol en réunion.

Pour l'homme en fauteuil roulant, ce n'était pas la première fois : il a été condamné par le tribunal de Saint-Etienne pour le même genre de vol en février dernier.